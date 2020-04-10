البحث العلمي: 45% من المصريين يعتقدون أن الحيوان نقل كورونا للإنسان

أعلنت أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المؤشر الشهري للعلوم والتكنولوجيا الذي يرصده المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية.

وأشار أحدث استطلاع رأى اجراه المرصد، إلى أن 45% من المصريين يعتقدون أن السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس كورونا، هو انتقال الوباء من الحيوان إلى الإنسان بصورة طبيعية.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 26% من المصريين، يعتقدون أنه نتيجة تلوث بيولوجي، بسبب هروب فيروسات شديدة الضراوة من المختبرات، بينما كان 12% يعتقدون أنها نتيجة حرب بيولوجية، و6.6% نتيجة مؤامرة، و10.4% نتيجة غضب الطبيعة وضعف المناعة وأنه جند من جنود الله.