وزير البترول: قرارات لجنة التسعير تراعي مصلحة المواطن والدولة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من البترول، وتابع: "كان لازم قرارت خفض السعر تكون متوازنة وحكيمة وبها كافة الاعتبارات، وإحنا بنراعي مصلحة المستهلك والدولة، لإحداث توازن وللاستمرار في عملية التنمية وتوفير المنتجات البترولية".

وأضاف "الملا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن تلك الصناعة تشهد تنسيقا دائما ومستمرا مع شركات البترول العالمية: "لغة التعامل بتاعتهم من خلال الأسعار العالمية بالبرميل، ولما بنيجي نحاسبه بنحاسبه بالسعر العالمي زي الذهب".

وأكد أن لجنة تسعير البنزين قد أخذت قرارها بحكمه مع انخفاض أسعار المحروقات عالميا: "وجدوا أننا نمشي في اتجاه التخفيض ولكن بشكل حذر حتى لا ترد الأسعار مرة أخرى، والمواطن يقول أحنا رفعنا السعر مرة واحده"، مشيرا إلى أن هناك تبعات لفيروس كورونا وهي ما أثرت على الاقتصاد العالمي: "أسعار الطاقة والبترول في العالم عملت تبعات بالمشكلة العالمية وهو ما أثر علينا، وكل الدول تأثرت سلبيا في فيروس كوورنا على اقتصاديتها، وأحنا كدولة لازم نحط في بالنا هذا البعد".