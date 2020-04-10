رغم الحظر.. المقاولون العرب: حجم العمل زاد 70% منذ ظهور كورونا

قال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنها استغلت فترة حظر التجوال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "قمنا باستغلال حظر التجوال، في عمل وردية تعمل بداية من التجول حتى الحظر، ثم تستلم وردية أخرى من وقت الحظر حتى ثاني يوم صباحًا، وهو ما أدى إلى زيادة حجم العمل، حيث زاد بنسبة 70%".

وتابع: "في البداية حدث بعض الارتباك لمدة أسبوع، حيث انزعج الناس، ولكن مع اطمئنان العمال، والكشف على العمال واستلام معدات الوقاية والإشراف المباشر اطمأن العمال وبدأوا في العمل، ومقدمناش حاجة غير الشغل، لو قعدنا كده البلد هتقف".

وأشار إلى أن مواقع الشركة لا تعمل خارج مصر بشكل كامل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا: "بعتنا لعمالنا في نيجيريا بسبب الحظر الكلي، والبلاد اللي عملت حظر كامل جيبنا عمالنا من هناك وهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وعمالنا في تنزانيا والكاميرون شغالين لأن موصلهمش هذا الوباء".