بعد إصابة أحد عناصرها بـ كورونا في قبرص.. ما هي قوات "يونفيسيب"؟

أكدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) بين أفراد قواتها، وذكرت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية، أن المريض بدت عليه أعراض خفيفة وتم عزله على الفور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت القوة الأممية، أن الطاقم الطبي يراقب الشخص عن كثب بعد أن جاءت نتيجة التحليل ايجابية، وتقوم البعثة بعملية تتبع قوية لمنع المزيد من انتشار الفيروس.

وذكرت القوة الأممية، أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص تعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان التقيد الصارم لجميع البروتوكولات المتعلقة بالمرض لمنع وتخفيف مخاطر انتشار الوباء.

وأشارت القوة، إلى أنه تماشيا مع توجيهات الأمين العام والتدابير التي اتخذتها السلطات القبرصية، صدرت تعليمات لجميع الموظفين المدنيين في القوة منذ منتصف مارس الماضي بالعمل عن بعد من المنزل.

وقسمت جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن تركيا تجاهلت، العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.

وفشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف 2017 في منتجع "كران مونتانا" السويسري دون التوصل إلى حل.

وتأسست قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص المعروفة اختصارا باسم "يونفيسيب" في البداية بواسطة مجلس الأمن الدولي في مارس 1964 لمنع المزيد من الحرب بين المجتمعين القبرصي اليوناني والقبرصي التركي، ويقع مقر البعثة في نيقوسيا

وبعد عدوان 1974، أوكل المجلس إلى البعثة ببعض المهام الإضافية، وفقا لما ذكره موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت.

وتضم القوة أفراداً عسكريين ومدنيين من مختلف الدول المساهمة، يمتد خط وقف إطلاق النار على مسافة 180 كيلومتراً عبر الجزيرة ويجدد مجلس الأمن لمهام القوة كل ستة أشهر.

وومع غياب التسويات السياسية للمشكلة القبرصية فقد استمر تواجد البعثة على الجزيرة للإشراف على خطوط وقف إطلاق النار، والحفاظ على منطقة عازلة، والقيام بأنشطة إنسانية ومساندة مهمة المساعي الحسنة للأمين العام للأمم المتحدة.

وتمول البعثة الأممية عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة، فيما تبلغ الميزانية المعتمدة للبعثة في الفترة من يوليو2018 إلى يونيو 2019: 53 مليون و531 ألف و100 دولار أمريكي، فيما بلغ عدد وفيات القوة الأممية 183.

عدد قوات البعثة الأممية في قبرص- المصدر: موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت

الدول المشاركة في البعثة الأممية- المصدر: موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت

عدد قتلى البعثة الأممية- المصدر: موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت