فيديو.. أستاذ مناعة: مصاب كورونا يساعد في نقل العدوى لـ3600 شخص

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إن الكثير من الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وشفوا منه ولم يعلموا ولم يشعروا بالإصابة، كاشفا أن بعض الأشخاص مناعتهم تقاوم بشكل جيد جدا، ويصيبهم كورونا على هيئة دور برد بسيط.

وكشف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك بعض مصابي كورونا في مرحلة ما قبل ظهور الأعراض يكونون أكثر عدوى من الآخرين الذين ظهرت عليهم الأعراض المرضية، ويتم عزلهم بشكل ذاتي أو بمعرفة الدولة 14 يوما، ويعودون لعجلة العمل ولا يحتاجون علاجا.

وشرح مصباح أن بعض المصابين يحتاجون لرعاية وعناية مركزة، وأجهزة تنفس ورعاية الأطباء، موضحا أنه يجب عمل تحاليل بالشركات واكتشاف الأنواع الثلاثة السابق ذكرها وفرزها، لإعادة عجلة العمل مرة أخرى.

وأضاف مصباح أن الشخص يعدي حوالي 2.6 شخص بحوالي 10 أنواع من العدوى، وقد يعدي الشخص مع تكرار العدوى 3600 شخص، وهكذا، وفي هذه الحالة لا يتم السيطرة على الوضع، ولكي يتم السيطرة على العدوى يجب أن يعدي الشخص أقل من شخص لكي تتناقص الأعداد.