"مكنتش قادر أفتح عيني من التعب".. لوزة يكشف بداية مشواره مع كورونا

قال الدكتور ناصر لوزة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، الذي شُفي مؤخرًا من مرض كورونا، إن دور وسائل الإعلام في محاربة فيروس كورونا، لا يقل عن دور الهيئات الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "دخلت دوامة فيروس كورونا منذ 3 أسابيع، شعرت بأعراض التعب، وكنت في لندن، ولكن جرى تشخيصي مصابًا بفيروس كورونا في مصر، والأطباء هنا قاموا بدورهم".

وتابع: "الدولة قامت بدورها على أكمل وجه، وما شاهدته هنا يشرف مصر وشخصية المعالج المصري، الناس بتشتغل من قلبها، لكن المجتمع عليه دور مش بيعمله، الناس واخده الموضوع باستخفاف وده حرام".

وواصل: "حسيت إني مجهد وإرهاق محستهوش في نهاية يوم الشغل مكنتش قادر أفتح عيني من التعب، وبعدها بدأ يجيلي صداع، وجيوب أنفية ولما الحرارة عليت مبقاش فيه مجال غير إني أكلم الأطباء، وكان كل أفراد المستشفى من أول المدير لحد عمال النظافة قلبهم علينا، ومروحوش بيوتهم من أسابيع، وعاملة نظافة عندها 5 عيال مشافتهمش من أسبوعين عشان تكمل في علاج الناس".