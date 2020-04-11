الفرهود: 6100 مصاب بكورونا في أستراليا.. واختبار لقاح على 4000 متطوع

تحدث الإعلامي الأسترالي علي الفرهود، عن تفاصيل تفشي فيروس كورونا في أستراليا، وذلك خلال فيديو أرسله لبرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وأوضح "الفرهود" أن مراكز أبحاث أسترالية تجرب لقاح السل كعلاج لكورونا، وأنهم أجروا تجارب حاليًا على 4000 متطوع.

وأشار إلى أن الأبحاث بدأت في أول أبريل الجاري، وما زالوا ينتظرون النتائج حتى الآن، مشيرًا إلى أن أستراليا بها نظام صحي متميز عالميًا، ويعتبر من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، مؤكدًا أن اصابات أستراليا أقل من إصابات أوربا وأمريكا وبريطانيا.

وكشف "الفرهود" أن عدد الاصابات في أستراليا بلغ 6104 مصابين، والمتعافين 3000، والوفيات وصلت إلى 51 شخصا وأعمارهم تتجاوز الـ90 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة.

وأكد فرض إغلاق كامل على المصانع والمتاجر بسبب الحظر، عدا تلك التي تقدم المواد الضرورية والغذائية، مشيرًا إلى أن هناك منع للتجمعات، وأن المواطنين استجابوا لذلك، لافتًا إلى تأثير الأزمة الخفيف على الاقتصاد الأسترالي، نظرًا لأنه اقتصاد حيوي، وأن أعدادا كبيرة من المواطنين طلبوا إعانات بسبب تأثر أعمالهم، وأن الحكومة قدمت لهم إعانات بالفعل.