التموين: "أهلا رمضان" سيكون له طبيعة خاصة هذا العام

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن معرض "أهلا رمضان" هذا العام سيكون له طبيعة خاصة، ونحن مستعدون له حتى قبل بداية الأزمة.

وأضاف "حسام الدين" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الاستراتيجية قد تضمنت الاقتراب من المواطنين بدلا من الذهاب هم إلينا: "لدينا معارض رئيسية في المحافظات ومعرض كبير في قاعة المؤتمرات"، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن أيضا انتشار بأجنحة المعرض في كافة السلاسل التجارية: "كانت نتيجة هذا الأمر أن لدينا أكثر من 1800 سوبر ماركت فيهم منتجات أهلا رمضان بأسعار مخفضة وجودة عالية جدًا".

وأكد أنه وفي هذا العام شاركنا بأكثر من 79 شركة من شركات الصناعات الغذائية بمنتجات مخفضة جدًا: "معانا شريكين أو 3 شركاء من أكبر شركات التجارة الإلكترونية حيث سيقومون من خلال مواقعهم بتوصيل المواد الغذائية للمنازل"، مشيرا إلى أن هناك زخما كبيرا للمعرض هذا العام، ودائمًا ما نتحدث عن احتياطيات آمنة ومخزون سلعي كافٍ "لو مكنش عندنا احتياطيات كبيرة مكناش هنلاقي سلعة مخفضة، وهناك أكثر من 15% و20% من السلع الغذائية مخفضة، فهذا يعتبر مؤشرًا مباشرًا على وفرة السلع".