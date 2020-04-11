فيديو.. وزير التعليم يشيد بـ معلمة في الغربية: تتحدث كـ ولي أمر

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فيديو لإحدى المعلمات من مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية، وهي تشرح بطريقة مميزة وبسيطة لطلابها.

وكتب وزير التربية والتعليم عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لنسمع معا صوت المعلمة المصرية الفاضلة الأستاذة سعاد عمر الفاروق إبراهيم العراقي، من مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية، مديرية التربية والتعليم بالغربية، إدارة شرق.. الأستاذة سعاد معلم أول ألف رياض الأطفال ومدرب صفوف أولي منهج 2.0 ومدرب TOT تربيه خاصه ومعلم غرف مصادر لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف شوقي: "تتحدث الأستاذة سعاد كولي أمر وتشرح كيفية إعداد المشروعات بطريقة مبسطة وواضحة.. ما أروع المعلم المصري".