طلال أبو غزالة: مصر ستكون سابع أقوى اقتصاد في العالم

قال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، إن العالم العربي لا يمكن أن ينهض دون مصر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، أن مراكز أبحاث عالمية مثل IMF وكامبريدج، تحدثت عن وضع العالم في 2030: "الورقة تقول إن الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم، يليها الهند، ثم الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل، ومصر".

وتابع أن الإنسان هو أساس التنمية، حيث إنه يخلق الإنتاجية ومن ثم يجري تعزيز الناتج القومي، وهو من أحد أهم العوامل التي استندت عليها هذه المراكز العالمية في تقييم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التخطيط للمستقبل من أهم المعايير أيضًا: "تستطيع الدولة المصرية إرضاء المواطن بتحقيق مكاسب آنية له، وهناك تخطيط لإقامة بنية تحتية مادية ومعلوماتية، ومن ثم سيكون الاقتصاد كبيرًا ومتقدمًا في المستقبل".