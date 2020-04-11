فيديو.. وزير التعليم يشيد بتلميذة في الابتدائية: انظروا إلى ذكاء هذه الطفلة

أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم العالي والتعليم الفني، بطفلة في الصف الخامس الابتدائي، من محافظة دمياط، وهي تتحدث عن المشروعات البحثية.

وكتب وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على فيسبوك: "بعد يوم واحد من الإعلان عن المشروعات البحثية رأيت هذا الفيديو لطفلة مصرية في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في كفر سعد بمحافظة دمياط.. انظروا إلى ذكاء هذه الطفلة وفهمها العميق للموضوع".

وأضاف شوقي: "مصر بخير وأولادها بكل خير".

يذكر أن المشروع البحثي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم يهدف لتعليم الطلاب مهارات جديدة مثل العمل الجماعي فيما بينهم والاعتماد على الذات والبحث وربط الموضوعات وصياغة الأفكار وغيرها من المهارات التي تنشئ جيلا ذكيا وبارعا.