أديب: مش سامع عيل بينتقد أعمال الجيش.. القوات المسلحة عمق استراتيجي

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الانخراط في التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لما كورونا جه على غفلة، لقى منظومة صحية، مستشفيات، أطباء، جيش قوي، دولة، واحتياطي نقدي".

وأضاف: "مش سامع حد دلوقتي بيقول ليه الجيش بيعقم وبينتج أكل وليه الجيش فاتح مستشفياته أو بيعمل أجهزة تنفس صناعي، مش سامع عيل بينتقد أعمال الجيش، ما هي لما تنجي حياتهم يبقى الجيش كويس، الجيش هو عمقنا الاستراتيجي".

وأضاف أديب: "مش عاوز أقارن بحد، احرموا إمكانيات الدولة وخدوا بالكم، الحمد لله الدولة ماسكة نفسها، لا تتآمر على إمكانيات بلدك ومتنزلهاش على ركبها".