"التنمية المحلية": إزالة 5 آلاف حالة تعد بالمحافظات.. والحملات 24 ساعة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة نجحت في إزالة 5 آلاف حالة تعد متنوعة على مستوى المحافظات، منها 2500 حالة مخالفة بناء بإجمالي 40 ألف متر مربع، وإزالة 2001 حالة تعد على أراضي زراعية بإجمالي 1200 فدان، وإزالة 500 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن هذه الحملات هي تتويجا للحملات الكبرى الـ15 السابقة لاسترداد حق الشعب، لافتا إلى أن المخالفات لا تقتصر على المباني فقط ولكن المخالفات قد تكون زراعية على أراضي الدولة، مؤكدا أنه يجرى تشديد الحراسات على أراضي الدولة خاصة الفترة الحالية.

وأشار "قاسم" إلى أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية إلى الحفاظ على حق الشعب المصري ومنع أي فئات ضعيفة النفس الاستيلاء على حق ليس من حقها، مؤكدا أن الوزارة تقف بالمرصاد ضد المخالفات والتعديات وإزالتها فورا على مدار الساعة.