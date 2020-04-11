عينة عشوائية تقود ممرضة لاكتشاف إصابتها بكورونا (تفاصيل)

"لولا العينة العشوائية مكنتش هعرف إصابتي بكورونا لكن ربنا كريم وحب يلطف بي وألا تصاب صغيرتي، "بتلك الكلمات بدأت فاطمة أحمد حسن 27 عاما، ممرضة بقسم عناية الأطفال بمستشفى دمياط التخصصي حديثها لـ"الوطن".

لم تظهر أي أعراض للفيروس على فاطمة طوال الفترة الماضية، حتى كانت المفاجأة، "في إحدي المرات وفي يوم 24 مارس، تم سحب عينة عشوائية، لتتصل بي وكيلة المستشفى لتخبرني بإصابتي، تلقيت الخبر كالصدمة، خاصة أنا من البيت للشغل والعكس، دائرة اختلاطي بزميلاتي في وسيلة النقل والممرضات والأطباء ولكن نتائجهم كانت سلبية".

وأكملت "تم نقلي لمستشفى 15 يوم يوم 5 أبريل، وظللت هناك 17 يوما في الحجر، ووجدت الاهتمام والرعاية من العلاج للأكل لكل شيء، ورسالتي للأطباء والتمريض ربنا معاكم ويحفظكم من كل شر".