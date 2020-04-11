برلماني يطالب وزير التعليم بتأجيل المشروعات البحثية لقرى الحجر الصحي

طالب الدكتور عبد الرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف عضو لجنة التعليم بالمجلس، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أو تأجيل المشروعات البحثية على طلاب وطالبات القرى التي وُضعت تحت الحجر الصحي، لحين الانتهاء من فترة الحجر بتلك القرى.

وقال عضو مجلس النواب، في خطاب وجهه لوزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية والقيادات التنفيذية اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة المحافظات، خاصة المحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي، والتي يصل عددها لـ10 محافظات تقريبًا.

وتابع: "نظرًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا من تغيير نظام التقويم المتعارف عليه، إلى نظام التقويم عن طريق المشروعات البحثية، لصفوف مرحلة التعليم الأساسي "من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، مطالبًا بتأجيلها أو إلغاءها بالمحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي.