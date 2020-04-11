وزير الأوقاف: غلق المساجد لا يعني أن أبواب الخير أغلقت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه إن كانت الظروف قد اقتضت تعليق الجمع والجماعات مؤقتا للضرورة والمصلحة الشرعية المعتبرة وهي الحفاظ على الأنفس، في إطار تحقيق المقاصد الشرعية، فهذا لا يعني أن أبواب الخير قد أغلقت، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف؛ فهذا كله صدقة منك على نفسك” .

وأضاف الوزير في تصريح له: "علينا أن نبذل طاقتنا ووسعنا في المتاح من عمل الخير ، خاصة إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وتفريج كروب المكروبين".