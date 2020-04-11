اتحاد الصناعات عن خفض البنزين 25 قرشا فقط: أسعار النفط العالمي السبب

علل رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الدكتور محمد سعد الدين اتجاه لجنة تسعير أسعار الوقود إلى خفض أسعار البنزين بكل أنواعه بقيمة 25 قرشًا فقط؛ بعدم منطقية انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن الانخفاض مؤقت ويرجع إلى الأزمة العالمية التي خلفتها تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه من الطبيعى ألا يترتب عليه انخفاض كبير في أسعار الوقود المحلية.

وتابع أن الأمر يرجع أيضا للخلاف بين السعودية وروسيا مع منظمة أوبك، مستكملا "من الطبيعى ان يكون هناك تحفظ وتحوط في اتخاذ القرار، لأن الأسعار سوف ترتفع بسرعه لزوال الخلاف مع منظمه أوبك كما صدر قرار بتخفيض الإنتاج".

وأكد أن هناك أعباء كبيرة على الاقتصاد المصرى جراء الأزمة الحالية، وإصدار الدولة قرارات غير مسبوقة لدعم كل فئات المجتمع خلال الأزمة، مشيرا إلى أن ثبات أسعار السولار يرجع إلى استمرار دعم الدولة له، إضافة إلى استمرار استيراد استيراد كميات كبيرة منه حتى الآن.

وبدأت محطات الوقود تنفيذ قرار خفض أسعار الوقود ليشمل سعر البنزين 95 أوكتان 8.50 جنيه للتر، بدلا من 8.75 والبنزين 92 7.50 جنيه بدلا من 7.75، والبنزين 80 نحو 6.25 جنيه بدلا من 6.5 جنيه.

وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد فى تحديد الأسعارعلى معادل سعرية محددة العوامل، ومن أبرزها أسعار الخام العالمي ومشتقاته وحجم الإنتاج والاستهلاك المحلي وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها.

ولفت إلى أنه "لو استمرت الأسعار العالمية فى الانخفاض سيترتب على ذلك انخفاض كبير في الأسعار المحلية يوليو المقبل".