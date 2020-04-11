تسجيل 1035 إصابة جديدة بكورونا في الهند

قالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد الأشخاص المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 1035 شخصا، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 7 آلاف و447 حالة.

ويشمل هذا العدد 6 آلاف و565 شخصا يخضعون للعلاج، و642 جرى شفاؤهم، و239 شخصا توفوا نتيجة المرض، إضافة إلى شخص مصاب بالوباء غادر البلاد.

تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية ماهاراشترا

وجرى تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية ماهاراشترا 1574 شخصا، وفي ولاية تاميلاناند 911 حالة، وفي العاصمة دلهي 903 حالات، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهندية، عن نظام عزل لمدة 21 يوما، حتى 14 أبريل.

وحثت السلطات، سكان البلاد على عدم النزول إلى الشوارع إلا لسبب وجيه، وفرضت قيودا على النقل العام، وخدمات سيارات الأجرة، والمترو والسكك الحديدية، وتم كذلك حظر جميع رحلات الركاب الجوية المحلية والدولية.