بعد خروجه من العناية.. رئيس وزراء بريطانيا يشاهد الأفلام ويحل "سودوكو"

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير يشاهد حاليا الأفلام ويحل ألغاز لعبة "سودوكو" اليابانية، بعد خروجه من وحدة العناية المركزة التي دخلها إثر إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون يشاهد الفيلم الكوميدي Withnail، وسلسلة أفلام Lord of the Rings، فضلا عن قيامه بحل ألغاز اللعبة اليابانية الشهيرة.

وأشار موقع "standard.co.uk"، إلى أن كاري سيموندز خطيبة جونسون بعثت له رسائل وصورا بالأشعة لطفلهما الذي يتوقع أن يرى النور في غضون أسابيع.

وكان المتحدث الرسمي باسم جونسون قال، أمس، إن رئيس الوزراء يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.

وأعلنت السلطات في إنجلترا تسجل 823 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"، عصر اليوم.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما جرى تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.