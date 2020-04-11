"الفلاحين" تطالب الحكومة باستكمال مرافق الأراضي المستصلحة

طالب حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، وأمين عام الفلاحين بحزب الحرية المصري، الحكومة باستكمال مرافق الأراضي المستصلحة من محطات رفع، واستكمال التجهيزات لإعدادها للزراعة وزيادة جودتها، وذلك بالتوازي مع التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة.

وقال "أبوصدام"، إن غالبية الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها لم تُستكمل مرافقها، مثل أراضي وادي الصعايدة، ووادي التقوة، وغرب سمالوط، والفشن، ومطوبس، وشرق السويس، وغالبية المراقبات القديمة.

وأضاف، في بيان له، أن رفع كفاءة الأراضي الزراعية التي اُستصلحت بالفعل أقل تكلفة وأكثر فائدة وأهمية حاليًا من البدء في استصلاح أراضٍ جديده تكلفنا ملايين الجنيهات، ولا تعطي الهدف المطلوب منها، مطالبًا وزارة الزراعة بالاستعانة بالخبرات الزراعية القديمة من العلماء خارج نطاق وزارة الزراعة، والبناء علي ما تم انجازه سابقًا حفاظًا على المال العام، ولتسريع جني الفوائد.