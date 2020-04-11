بريطانيا تسجل 917 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 917 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما زادت حصيلة الإصابات المؤكدة بأكثر من 5 آلاف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بالفيروس في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 9 آلاف و875 شخصًا حتى مساء أمس الجمعة، وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الوفيات لليوم السابق 980 حالة، وهو ما يمثل أكبر زيادة يومية للوفيات بين مرضى الفيروس الذين يعالجون في المستشفيات على مستوى أوروبا حتى الآن.

وبحسب الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 78 ألفا و991 حالة، بعد تسجيل 5 آلاف و234 إصابة جديدة.

من جانبه، صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في وقت سابق اليوم، بأنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في المملكة المتحدة، لكنه أكد أن الخبر السار هو أن أعداد حالات الإصابة التي تدخل المستشفيات بدأت تستقر.