رئيس "الصحة النفسية": طبقنا الإجراءات الاحترازية في مستشفياتنا ومنعنا زيارة المرضى وخصصنا عيادات الإدمان للحالات الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الأمانة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومنع زيارات المرضى وتخصيص حدائق المستشفى لانتظار المترددين على العيادات الخارجية، وتقليل الوجود فى عيادات الإدمان وتخصيصها للحالات شديدة الاحتياج.

وأضافت «منن» فى حوار لـ«الوطن» أن الأمانة خصصت خطاً ساخناً لتقديم الدعم النفسى وطبيبين فى كل مستشفى عزل لدعم الأطقم الطبية والمرضى، مشيرة إلى أنهم اكتشفوا إصابة ممرض بكورونا فى «الخانكة» وتم عزل المرضى والتمريض وتعقيم المستشفى بالكامل.. إلى نص الحوار.

كيف جاءت فكرة تقديم الدعم النفسى لمواجهة كورونا؟

- جاءت نتيجة القلق الذى يمر به العالم من انتشار الوباء، ورغم أن القلق يحمى من المخاطر لكن مع وجود وباء بهذا الحجم، ينتاب الإنسان خوف وقلق وتوجس، والأمانة لها تاريخ فى تقديم الدعم النفسى فى فترة الأزمات والكوارث مثل حادث قطار رمسيس والسيول وحادث طبيبات المنيا وحوادث الإرهاب فى المنيا.

وبخصوص أزمة كورونا قمنا بعمل مبادرة مع جهات عدة، منها أقسام الطب النفسى فى الجامعات ومؤسسات مجتمعية إلى جانب تقديم الدعم النفسى للفرق الطبية.

أطباء لمتابعة "الأطقم والمرضى" داخل مستشفيات العزل

من المستهدف الرئيسى من المبادرة؟

- المبادرة تستهدف 3 شرائح، هى الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل، لأن هناك كماً من الضغوط الكبيرة التى يواجهونها لأنهم لا يذهبون إلى منازلهم وموجودون فى عزلة ويتعاملون مع مريض ربما يكون خائفاً أو ثائراً، لذلك نتواصل معهم تليفونياً لدعمهم نفسياً ومساعدتهم فى التعامل مع الضغوط، وتم تخصيص اثنين من الأطباء للتعامل مع الأطقم الطبية بها، ويمكن أن يتواصل معنا الطبيب فى مستشفيات العزل إذا احتاج دعماً نفسياً للمريض.

وماذا عن الشرائح الأخرى؟

- الشريحة الثانية هى المصابون وأسرهم، ورغم صعوبة التواصل معهم نحاول تقديم الدعم من خلال مؤسسات مجتمعية أخرى، أما الشريحة الثالثة فهى الجمهور الذى يحتاج إلى دعم نفسى، ويتم تقديمه من خلال الخط الساخن للأمانة وهو 08008880700 أو ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ ويعملان على مدار الساعة مجاناً، ونعمل حالياً على تجهيز خط مختصر من 5 أرقام لسهولة حفظه وتقديم نصائح نفسية من خلال فيديوهات مصورة مع مختصين من الأمانة والجامعات، مثل عين شمس والقاهرة، ويتم نشرها من خلال صفحة الأمانة عبر «الفيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، وبدأنا فى تجهيز رسائل صوتية لمخاطبة الأسر الموجودة فى البيوت.

من الذى سيتلقى الاتصالات ويقدم الدعم النفسى للجمهور؟

- تقدم لنا ٢٨٠٠ شخص من خلال الاستمارة التى نشرتها الأمانة على صفحتها على «فيس بوك» يريدون تلقى التدريب لتقديم الدعم النفسى، وتنوع المتقدمون بين أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتمريض وجهات خاصة، لدرجة أننا وجدنا موظفاً فى وزارة العدل يريد الانضمام إلى فريق الدعم النفسى، وتم تدريب مجموعة منهم بعد إجراء مقابلة شخصية معهم.

من الذى قام بتدريبهم؟

- نخبة من الخبراء الأجانب والمصريين المتخصصين فى الدعم النفسى للفرق الطبية والجمهور، وخبراء متخصصون فى موضوع الصدمات والدعم النفسى.

ما النصائح التى يمكن تقديمها لمن يشعرون بالخوف من جائحة كورونا؟

- يجب الابتعاد عن مصادر القلق والتوتر، والتقليل من متابعة الأخبار المتعلقة بكورونا حتى لا نصاب بالقلق والتوتر، ويجب استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وممارسة أنشطة يومية مختلفة والتواصل مع الأصدقاء والأقارب حتى لا ندخل فى عزلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفى نفس الوقت لا نريد التعامل مع الأمر بسياسة اللامبالاة لأنها قد تأتى بنتيجة عكسية وتساعد على انتشار الفيروس.

كيف يستطيع الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسى حماية أنفسهم فى هذا التوقيت؟

- معظم المرضى النفسيين يحتاجون إلى رعاية زائدة، لأنه وارد جداً مع الضغوط النفسية أن يتعرضوا لانتكاسة، ويحتاجوا للمواظبة على العلاج، والتواصل مع الطبيب المعالج.

ما الإجراءات التى اتخذتها أمانة الصحة النفسية فى مستشفياتها على مستوى الجمهورية؟

- طبقنا جميع إجراءات مكافحة العدوى، وقللنا التكدس والازدحام، وأوقفنا الزيارات نهائياً، حفاظاً على حياة المرضى، وحولنا عيادات الأطفال والمراهقين وجعلناها عن بعد من خلال المكالمات الهاتفية، وفى عيادات الإدمان قللنا الوجود وتم تخصيصها للحالات شديدة الاحتياج، وجعلنا الانتظار فى الحدائق الخاصة بالمستشفى.

اكتشفنا إصابة ممرض بكورونا فى "الخانكة" وعزلنا المرضى والتمريض وعقمنا المستشفى بالكامل

ما الإجراءات التى اتخذتها الأمانة بخصوص اكتشاف حالة كورونا بمستشفى الخانكة؟

- الحالة التى تم اكتشافها كانت لممرض أصيب بالعدوى أثناء عمله الخاص بأحد المستشفيات فى غير أوقات العمل الرسمية، وبمجرد علمنا تم عزل المرضى النفسيين بالقسم الذى كان يعمل به الممرض المصاب، ومتابعة العلامات الحيوية، خاصة درجة الحرارة لكل المرضى، وتم عزل أعضاء هيئة التمريض بالقسم الذى كان يعمل به الممرض، وشددنا على ضرورة الالتزام بتوصيات إدارة الشئون العلاجية والتمريض وإدارة مكافحة العدوى التى تم تعميمها على مستشفيات الأمانة للتعامل مع الحالات المشتبه فى تعرضها للإصابه بكورونا، وتطهير كل الأقسام والعيادات الخارجية بمستشفى الخانكة، وعمل إحصائية بأعداد وأسماء أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى الذين يعملون عملاً إضافياً بأحد المستشفيات العامة بالتنسيق مع رؤساء التمريض بالمستشفيات، وكذلك العزل الذاتى لكل أفراد هيئة التمريض الذين يعملون بالمستشفى الذى كان يعمل به الممرض لمدة ١٤ يوماً وبقاؤهم بمنازلهم٠