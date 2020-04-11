الوزراء للعمالة غير المنتظمة: لا تقلقوا إذا لم تصرفوا المنحة في موعدها

وجه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حديثه لأصحاب العمالة غير المنتظمة، ممن لا يستطيعون الذهاب في المكان الذي تُحدده الحكومة، لاستلام المنحة الخاصة بهم، "لو حد من المستحقين لم يتمكن في صرف مستحقاته سواء بسبب انشغاله أو بسبب التكدس والزحام، لا يقلق".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news": "لو لم يتمكن أحد من صرف مستحقاته عليه الانتظار حتى نهاية الفترة، وهي 16إبريل، وسيتم تحديد له يوم آخر لصرف المستحقين لكل من تخلف عن صرفهم في الموعد المحدد له".

وعن امتحانات الثانوية العامة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التفاصيل الكاملة مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم دعم أي خطة تستقر عليها الوزارة، للمرحلة المقبلة، في كيفية إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية، من أجل الحفاظ على مستقبل الطلاب، وفي نفس اللحظة نحافظ على صحتهم وسلامتهم.