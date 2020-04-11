غلق معملي تحاليل و6 عيادات وإنذار لمركز طبي في حملة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ضمن خطة مجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، حيث ناقش مستجدات الوضع الصحي وإجراءات مجابهة فيروس كورونا، مطئنًا على عدد من الموضوعات والملفات الهامة تتعلق بالقطاع الصحي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن حملات المديرية مرت اليوم بمركزي بنى سويف والواسطى، على 37 منشأة طبية، وأسفرت عن غلق معملين تحاليل و6 عيادات خاصة، وإنذار أحد المراكز الطبية لوجود بعض المخالفات، وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى.