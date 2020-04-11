إعادة تشغيل طوارئ وعمليات مستشفى بني سويف التخصصي عقب تعقيمها

بدأت أقسام الطورائ والاستقبال والعمليات والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصي، في استقبال المرضى مرة أخرى، بعد غلقها لمدة 3 أيام، للتعقيم والتطهير عقب، إصابة ممرضة و3 موظفين داخلها بفيروس كورونا.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أحال إلى النيابة العامة واقعة التقصير والإهمال تجاه التعامل مع أحد الموظفين بالمستشفى تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ما تسبب في نقل العدوى لممرضة و2 من زملائه بالمستشفى، ومن ثم إغلاق أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات، 3 أيام لحين تعقيمها.

وقال مصدر داخل المستشفى، إنه تم الاستعانة بـ12 ممرضة من مستشفى التأمين الصحي بشكل مؤقت، لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها، بعد إجراء العزل المنزلي لـ14 ممرضة من المخالطين للمصابين، متابعًا :" ظهرت حالة إصابة جديدة لممرضة بالمستشفى وتم تحويلها لمستشفى العزل بمحافظة المنيا، ليرتفع أعداد المصابين في المستشفى إلى ممرضتين و3 موظفين".

وأضاف: بداية حالات الإصابة كانت لموظف بقسم الماهيات في المستشفى، ونقلت من خلاله لـ2 من زملائه من الموظفين، وأثناء إجراء الفحص الطبي له داخل المستشفى انتقلت العدوى لممرضة بقسم العمليات، ومنها لزميلتها بالقسم، قبل أن يتم اكتشاف اصابتهم بكورونا.

وتابع :" أجرت إدارة المستشفى أشاعات وتحاليل للمخالطين من زملائها من أطقم التمريض والأطباء والعاملين بالمستشفى، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، مع العزل المنزلي لـ14 ممرضة داخل منازلهن مع متابعة حالتهن أولًا بأول.

وأضاف المصدر، خلال الثلاثة أيام التي أُغلقت فيها المستشفى جزئيًا جرى عملية تعقيم وتطهير واسعة بمتوسط مرتين في اليوم، بواسطة إدارة المتوطنة بالمديرية، كإجراء احترازي ضمن مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى نقل خدمة استقبال الطوارئ إلى مستشفى التأمين الصحي، مع التعامل مع مرضى القسم الداخلي بشكل طبيعي.