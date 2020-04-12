"رجال الأعمال المصريين": الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية

وجه علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، التحية للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أزمة انتشار فيروس كورونا، باحترافية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "الرئيس عبدالفتاح السيسي، واخد الموضوع على عاتقه، وبناءً عليه الحكومة تعمل بشكل صحيح، غير كثير من دول العالم".

وشدد، على أن مصر لن تتحمل الغلق الكامل للمصانع والشركات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحًا: "مصر من دول العالم الناشئة، ولا نستطيع تطبيق صورة طبق الأصل من القرارات في أي دولة أخرى، والإنتاج في مصر حتمي، ولا نملك الغلق الكامل".

وأردف: "حتى الآن نحن ناجحون في إدارة الأزمة، والجميع متكاتف لحل أزمات المصانع، لأن هذه الأزمات، تؤثر على الاقتصاد القومي ككل، وأراهن على وعي العمال، ووعي إدارات المصانع، للتعامل بطريقة صحيحة".