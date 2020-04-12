"أطباء الدقهلية" عن واقعة دفن الطبيبة: تجمهر الأهالي أخطر شيئ

أعرب الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بمحافظة الدقهلية، عن أسفه، إزاء واقعة اعتراض أهالي قرية شبرا البهو في الدقهلية، على دفن طبيبة توفيت بعد معاناتها من فيروس كورونا.

وقال الشحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc": "نحتسبها عند الله شهيدة، وأقدم التعازي لأسرتها، هي غير عاملة، ولكنها مقيدة بالنقابة، لأنها أحيلت إلى المعاش".

وأضاف: "الطبيبة كانت من أوائل الحالات التي شُخصت، وفريق الترصد بالمحافظة، أجرى مسحات للمخالطين، ونُقلت إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، والجثمان عند نقله إلى المقابر لا ينقل العدوى، لأن مستشفى العزل يغسل المتوفى، بواسطة متخصصين وأطباء، حيث يرتدون ملابس تحميهم، ويجرى وضع الجثة في أكياس معينة، ثم تنقل الجثة في سيارة مجهزة، إلى المقابر، وهناك يكون فريق من مكافحة العدوى موجودًا لتهيئة الجو المناسب للدفن".

وأتم: "الخوف مش من الجثمان، لكن الخوف من التجمهر، حيث يعمل هذا الفريق على حماية الأهالي".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت مديرية الصحة في الدقهلية، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، في قرية "شبرا البهو"، بعد تفريق أجهزة الأمن للمحتجين من أهالي القرية، وإلقاء القبض على عدد منهم.

وأكد شهود العيان، أن الدفن تم بمقابر أسرة زوج الطبيبة، بحضور الإدارة الصحية بأجا، والتي تولت عملية تطهير وتعقيم المقابر عقب الدفن، كما جرى تطهيرت سيارة الإسعاف.

وقال مصدر مسؤول، إن المفاوضات مع الأهالي بدأت الساعة 7 صباحا، إلا أن الأعداد بدأت تزداد، وخرجت النساء بأغطية الأواني تحدث بها ضجيجا لرفض أي مفاوضات للدفن.

وأضاف أنه منعا لحدوث مشكلت، طلبت أسرة الطبيبة الانتقال بها إلى قرية " ميت العامل" بدائرة مركز أجا، إلا أن الأهالي هناك اعترضوا على دفنها، وكان القرار العودة إلى "شبرا البهو". وأضاف المصدر، أن المفاوضات استمرت لمدة 4 ساعات، وتدخل نائب مدير أمن الدقهلية، ثم حضر مدير الأمن وقوة من الأمن المركزي، حيث جرى فض تجمهر الأهالي ودفنها في مقابر زوجها.

وأوضح أهالي القرية، أن سبب رفضهم للدفن خوفا من فرض الحجر الصحي عليهم، رغم تأكيدات الأطباء أنه لا يوجد أي خوف على القرية بعد دفن الجثة، بخاصة أن المتوفاة لم تكن تقيم في القرية، وأن إقامتها كانت في مدينة المنصورة.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن الطبيبة المتوفاة تدعى سونيا عبد العظيم عارف، 64 سنة، غير ممارسة للطب، أصيبت بفيروس كورونا، وجرى نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 14 مارس الماضي اثر تأكد إصابتها بالفيروس.

وأضاف المصدر أنه تبين من ترصد حالتها والمخالطين لها أنها أصيبت بالعدوى من ابنتها العائدة من إسكتلندا، التي سافرت يوم 25 فبراير، وعادت لمصر 11 مارس الماضي، وكانت تقيم معها وتبين أنها حاملة للفيروس من الخارج.

وأشار المصدر إلى أن السيدة هي أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا، حيث جرى استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه في إصابتها، وفور التأكد من الإصابة جرى نقلها لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مع فريق طبي، ولسوء حالتها حيث كانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة، توفيت أمس.