أديب يؤكد: جامعة بريطانية أعلنت إنتاج علاج لكورونا في سبتمبر المقبل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحدى جامعات بريطانيا، أعلنت أنها ستعمل على إنتاج لقاح في شهر سبتمبر المقبل، قادر على تدمير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن حال نجاح هذا الأمر، سيعيش العالم فترة جيدة، حيث إن العلاج سيعالج الفيروس بشكل مباشر، وليس بروتوكول دواء، مثلما تبحث عنه كل دول العالم حاليا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه يجب الاهتمام بأجهزة التنفس الصناعي في مصر والمحافظة عليها، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية الآن، تبحث عن أجهزة تنفس صناعي، وأصبح عملة نادرة غير موجود في العالم أجمع، ولا تقوم أي دولة بتصديره الآن سوى بالكاد.

وتابع: "إنجلترا حاليا حولت عدد كبير جدا من مصانعها اللي كانت بتصنع أجهزة كهربائية، إلى مصانع أجهزة تنفس صناعي، لأن الموضوع دلوقتي بقى مهم أوي".