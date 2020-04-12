وزير الأوقاف: من يقيم الشعائر في المساجد آثم شرعا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إقامة الشعائر في المساجد بكل أنحاء الجمهورية، يقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، وعندما تقول إنه ستقف الشعائر لحين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يجب على الجميع اتباع التعليمات وعدم مخالفتها.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن المساجد ولاية الأوقاف، ومن يخرج على ذلك آثم شرعا، موضحًا أن هناك علة لوقف الصلاة بالمسجد، وهو حماية الساجد، والذى يعد أهم من عمارة المساجد.

وتابع :" في حال زوال العلة تعود الشعائر مرة أخرى عقب الانتهاء على فيروس كورونا وقهره"، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس.