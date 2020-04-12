الصحة تكشف سبب عدم إتاحة تحاليل "PCR" كورونا للمواطنين

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إجراء تحليل الـ"pcr" فيروس كورونا في مصر، لأكثر من 25 ألف شخص داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة، لافتًا إلى أنه يجري تحديث الرقم بشكل يومي.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الوزارة أجرت أكثر من 150 ألف تحليل الكاشف السريع لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن كل القادمين من الخارج، والمقيمين في فنادق العزل، تم إجراء التحليل لهم، وأيضًا إجراء التحليل لشبكة المخالطين لمرضى كورونا بشكل يومي، والحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وتحدث مجاهد، عن إمكانية السماح بإجراء تحاليل "PCR" لأي مواطن يطلب ذلك، قائلًا: "الناس عندها شك إن عندها كورونا يوم اه ويوم لا، وهل لما يعمل تحليل "PCR" الشك هيروح"، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالأموال، ولكنها سياسة متبعة في الإجراءات الصحية.

وأكد مجاهد، على أن الدول العظمى لا تتبع منهجية إتاحة التحليل لكل المواطنين، لافتًا إلى أن هذا الأمر، أثبت فشله في دولة مثل إيطاليا.

وأوضح مجاهد، أن هناك معايير لتحديد من يستحق إجراء التحاليل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، تمنع إجراء التحليل في القطاع الخاص، ولا تبيحه لأي مواطن إلا بشروط.

وعن إجراء التحليل للمخالطين للحالات قال مجاهد: "أحسن سيناريو طبقا للأساس العلمي، إني أعزل المخالطين 14 يوم، وممكن أعمل تحليل "PCR" دقة النتيجة بتكون 70%".