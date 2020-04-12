مدير مستشفى شبرا يكشف تفاصيل كسر جهاز تنفس بسبب أهل مريضة: تمنه 350 ألف جنيه

حكى الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، تفاصيل تعرض جهاز تنفس صناعي للتكسير، بسبب أهالي مريضة توفيت.

وقال الجعار خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مريضة تبلغ من العمر 64 عاما، حضرت للمستشفى تعاني من التهاب رؤي، وجرى إدخالها للعناية المركزة وتوفيت، لافتًا إلى أنها دائمة التردد على المستشفى، وجرى إدخالها العناية المركزة أكثر من مرة، وتعافت وخرجت.

وأوضح مدير مستشفى شبرا العام، أن بعد وفاتها دخل أهلها وذويها إلى العناية المركزة، ونتيجة لتجمهرهم سقط جهاز التنفس الصناعي، وتعرضت شاشته للكسر، مشيرًا إلى أن ثمن الجهاز 350 ألف جنيه، وتكلفة الإصلاح يحددها الوكيل حاليًا، عبر مقايسة للإصلاح، لافتًا إلى أن المستشفى يحتوي على 25 جهاز تنفس صناعي.

وفي سياق متصل، عرض الإعلامي عمرو أديب، تولي تكاليف إصلاح الجهاز مهما بلغت التكاليف، مضيفًا :"احنا جاهزين لدفع مبلغ تصليح الجهاز".