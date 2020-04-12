مخترع "إيفرمكتين" يكشف تأثير العقار الطبي في القضاء على كورونا

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، وصاحب براءة اختراع دواء "إيفرمكتين"، إن هذا العقار مُرشح بقوة لأن يكون علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسيحقق الشفاء بجرعة واحدة، موضحًا أنه سجل براءة اختراع الدواء، في مصر عام 1998.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أنه تواصل مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لإنتاج هذا العقار، مؤكدا أن هناك مصنعان لإنتاج هذا الدواء، مناشدًا بالبدء فورًا في إنتاجه لعلاج المصابين بكورونا.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أنه متحمس جدا لإنتاج العقار، ويتم تجربته على المصابين، والعلاج فعلا يعالج نهائيا، وليس وقاية من الفيروس، مؤكدًا أن العقار أمن جدًا، والولايات المتحدة الأمريكية، أقرت هذا العلاج، وأكدت أنه قوي وفعال.