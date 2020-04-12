وفرت 17 طن مستلزمات لمواجهة كورونا.. "السويدي" 82 عاما في قطاع الطاقة

في لافتة وبادرة طيبة، وفي إطار مبادرة المساهمة في توفير مستلزمات طبية، لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، استوردت شركة السويدي إليكتريك، مستلزمات طبية من الصين، بلغت أكثر من 17 طنًا، للتبرع بها لوزارة الصحة والسكان، ودعمها في مواجهة الفيروس.

شركة السويدي إليكتريك، حسب موقعها الرسمي، تأسست عام 1938، حيث بدأت نشاطها التجاري، ببيع المعدات الكهربائية، ونجحت على مدار العقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات في قطاع الطاقة بالسوق المصري، وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

وتضم الشركة تحت مظلتها، خمسة قطاعات رئيسية وهي الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، كما تضم قاعدة عملاء ضخمة، تتنوع بين الشركات الصناعية والتجارية وكذلك العملاء من الأفراد.

السويدي إليكتريك تأسست عام 1938 وجرى تكريمها كواحدة من أفضل شركات 2019

وتعد السويدي إليكتريك، إحدى الشركات الرائدة في تقديم العديد من حلول الطاقة المتكاملة، ليشمل ذلك توريد المواد الخام مثل المعادن والبلاستيك، إلى جانب المواد التي تدخل في صناعة الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعاتها التعاقدية، ومشروعات تصميم وإنشاء البنية الأساسية للطاقة، فضلاً عن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية، من الرياح باعتبارها من التقنيات التي تنفرد بالكثير من المميزات التنافسية.

وتمتلك الشركة، أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دولة، ما يمكنها من المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر، وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الدول الأوروبية والآسيوية.

وترتكز استراتيجية الشركة، على ثلاث محاور رئيسية وهي تأسيس شركة تتخصص في تقديم باقة متكاملة من منتجات الطاقة الكهربائية وتغطية أعمالها لنطاق جغرافي واسع بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تنفيذ كافة الأنشطة والعمليات، كما أنها تشارك الدولة في العديد من القطاعت والمشروعات.

في فبراير الماضي، كرمها كل من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ضمن أفضل الشركات العاملة في السوق المصرية لعام 2019، كونها واحدة من أفضل الشركات في القيمة السوقية والعائد الإجمالي، والتأثير في السوق المصرية على المستوي التشغيلي والريادة في أداء الأعمال.

وفي نهاية مارس الماضي، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا من الشركة، قدمت خلاله المجموعة مبادرة للمساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وهو العرض الذي تم تنفيذه بالفعل في غضون أسبوعين.