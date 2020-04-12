أديب ينفعل على مطالبات عمل مقابر جماعية لضحايا كورونا: "لا يا روح أمك"

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على مقترحات بعض المواطنين بعمل مدافن جماعية في الصحراء، يُدفن فيها ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "لا يا روح أمك.. المصريين معندهمش مقابر جماعية، المصري يندفن جنب أمه وأبوه وأسرته، المقبرة دي معملنهاش في الحرب، وأرقام ضحايا مصر من فيروس كورونا، لا تستدعي مقابر جماعية على الإطلاق، إحنا مش زي أمريكا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك البعض، يتمنى وصول مصر للسيناريو الأخطر والأسوأ، سواء من زيادة عدد المصابين أو الوفيات، وهذا شيء يدعو للتعجب، موضحًا أن مصر تخوض معركة علم ووعي، لا جهل فيها ولا غوغاء ولا صريخ، حيث إن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن جثة المتوفى لا تنقل الفيروس عقب دفنها.

وتابع: "يعني خلو عندكم دم، الراجل يكون أمه ماتت أو أبوه وعاوز يدفنها، وأنتوا مش راضيين، يعني عنده حالة وفاة وعاوزين تنكدوا عليه وعلى أمه، وبعدين أشمعنا الست دي بالذات الطبيبة اللي توفيت من الدقهلية اللي الناس خافت من إنها تنقل الفيروس".