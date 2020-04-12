"صلوا التراويح بالمنزل".. وزير الأوقاف: لن تفتح المساجد إلا بعد "زيرو إصابات"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا عودة لصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة في المساجد، إلا إذا كانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مصر "زيرو"، موضحًا أن الهدف من تعليق صلاة الجماعة، هو الحفاظ على حياة المواطنين، وليس غير ذلك.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "التلفزيون المصري"، أن ليس من الحكمة الحفاظ على حياة الناس في رجب وشعبان، وعدم الحفاظ عليها في رمضان، "مش هنرجع إلا لما الحالات الإيجابية تتسجل زيرو، ووزارة الصحة تقول إن التجمعات لم تعد خطرًا في تفشي الفيروس".

وعن المطالبين بفتح المساجد من أجل أداء صلاة التروايح في شهر رمضان، رد وزير الأوقاف، أنه يجب على المواطنين أدائها في المنازل، فالأصل في صلاة التراويح، أن تصلى في المنزل، وغلق المساجد مرتبط بعلة الخوف على حياة المواطنين.