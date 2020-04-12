عاجل.. وفاة مصري بفيروس كورونا بالسعودية

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ويدعى حسام اسماعيل محمد درويش، وزوجته وأبنته أصيبتا أيضا.

وقال المستشار العمالي، إنه تم إنهاء إجراءات الدفن بالتعاون مع الشؤون القنصلية بالسفارة، وأقيمت على المتوفي صلاة الجنازة، وتم دفنه بمدافن بريدة بالقصيم، مشيرا إلى أن زوجته مديحة فخري والتي تعمل أستاذ التربية بجامعة القصيم، وابنته أصيبتا أيضا بالفيروس ومتواجدتان حاليا بالحجر الصحي لتلقي العلاج داعيا الله أن يمن عليهما بالشفاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كلف المستشار العمالي بمتابعة مستحقات المتوفي، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا.