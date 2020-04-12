الصين تعزز مراقبة حدودها بعد تسجيل إصابات بين القادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصينية في مدينة سويفين شمال شرق البلاد، الواقعة على الحدود مع روسيا، اليوم، أنها عززت المراقبة الحدودية في إطار إجراءات؛ لمنع دخول حالات إصابة جديدة بكورونا من خارج البلاد، بعد تسجيلها ارتفاعا في عدد الإصابات بين القادمين من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "العربية".

وأضافت السلطات، في بيان، أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة، كما منعت المدينة جميع أشكال التجمعات، ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.

وأعلنت مدينة هاربينن أنها ستفرض حجرا لـ14 يوما بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد الذي اجتاح 193 دولة وإقليم حول العالم، مخلفًا أكثر من مليون و700 ألف إصابة.

كما أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، مساء السبت.

يشار إلى أن الصين سجلت، اليوم، قفزة جديدة في عدد الإصابات، وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد في 11 أبريل، وهو ما يزيد مرتين على اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر.