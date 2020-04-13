"طلقة في الرأس".. التحريات تكشف تفاصيل قتل شاب في الهرم

"طلقة فى الرأس".. هكذا سجلت أجهزة الأمن بالجيزة، المعاينة التى جرت بشأن العثور على جثة شاب مقتولا أسفل منزله بمنطقة الهرم.. وجاء أيضا فى المعاينة أن الضحية قتل على يد شابين أطلقا عليه الرصاص أثناء تصديه لهما عقب محاولتهما سرقة سيارة شقيقه.

وتبين أن الطلقة اخترقت رأس المجنى عليه، وأحدثت فتحة دخول وخروج نظرا لقرب المسافة.. وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وحرزت الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول هوية المتهمين وسرعة ضبطهما وإحضارهما.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بسماع سمسار يقطن بشارع اللبيني سمع صوت باب الجراج أسفل العقار ملكه في الساعة السادسة صباحا وعندما استطلع الأمر من شرفة شقته فوجئ بمحاولة شابين فتح باب الجراج والذي تتوقف سيارة شقيقه بداخلها، وعلى الفور حاول الإمساك بهما، ما دفع أحدهما لإخراج طبنجة وأطلق عليه الرصاص، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.