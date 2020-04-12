إزالة 868 حالة تعد متنوعة في المحافظات خلال 24 ساعة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 200 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 850 حالة واستعادة نحو مليون و750 ألف متر مربع وإزالة 68 حالة تعد بالزراعة على 620 فدانا من أملاك الدولة بالمحافظات.

وأضاف: "كما جرى إزالة 200 حالة لمخالفات البناء، ليصل الإجمالي إلى 2850 حالة بإجمالي 60 ألف متر مربع، و400 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى 2800 حالة إزالة بمساحات تقدر بنحو 1400 فدان، منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء".

وأكد شعراوي، أن المحافظين والأجهزة التنفيذية يبذلون جهودا كبيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة ومنع محاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.