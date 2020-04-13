بدء توزيع بطاقات السلع الغذائية لـ 2414 طالبا في 114 من مدارس أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عملية بدء تسليم وتوزيع بطاقات السلع الغذائية على أسر الطلاب بمختلف مدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة دون التقيد بتعليق الدراسة وذلك ضمن مشروع التغذية المدرسية الذى ينفذه برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استكمالاً للجهود المبذولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (2030).

وأشاد اللواء أشرف عطية ببرنامج الأغذية العالمي ودوره الفعال للمساهمة في رفع مستوى الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وتقوية مناعتهم لمكافحة أمراض الأنيميا وسوء التغذية، بالإضافة إلى توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر الطلاب لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بمدارس التعليم المجتمعى ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم، مؤكداً على حرص المحافظة واستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى بشكل عام والأطفال بشكل خاص ولاسيما في القرى والمناطق البعيدة والنائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن بطاقات السلع الغذائية الإلكترونية تقدم المساعدات الشهرية لعدد 2414 طالبا وطالبة موزعين على 114 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه بموجب هذه البطاقة يضمن الطالب الحصول على سلع غذائية منوعة بقيمة 180 جنيها شهريًا.