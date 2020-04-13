محافظ أسيوط: تجهيز 213 منفذا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعداد وتجهيز 213 مقرا ومنفذا لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدة بداية من اليوم الاثنين والمقررة بـ 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر وفقا لآلية الصرف التي أقرتها وزارة القوى العاملة، حرصا على عدم التزاحم وتجنباً لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء صرف المنحة حفاظاً على صحة المواطنين التخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات والمنافذ وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير والتعقيم خلال هذه الفترة وتماشيًا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لمناقشة استعدادات الجهات التنفيذية لاستقبال العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة طبقاً للجدول والتوزيع المقررة من وزارة القوى العاملة، وذلك بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني مبروك مدير البنك الزارعي المصري ـ فرع أسيوط، والمهندس حسن عبدالوهاب وكيل الوزارة مدير منطقة بريد أسيوط، وجمال طه حسين مدير مكتب رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعي بأسيوط، والمهندس عبدالرحمن صفوت مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط.

وأوضح المحافظ أنه سيتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعايات فيروس كورونا والذين تم تسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من خلال 213 مقرا موزعة بمراكز وقرى المحافظة، حيث تم تخصيص 52 فرعا للبنك الزراعي المصري، و155 فرع مكتب بريد، 5 مدارس ومركز شباب، لافتاً إلى تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص به قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد من خلالها المكان (مكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى أو المدرسة أو مركز الشباب) الذى سيتم الصرف منه، منوهاً بمد فترة العمل لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً لمدة 4 أيام متتالية على أن يتم توزيع وتحديد نقاط انتظار متباعدة لاصطفاف المواطنين مراعاةً للتباعد الاجتماعي وتنظيم الحركة والصرف لمنع التزاحم أو التكدس.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن عن وضع آلية لتقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من غد الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي على أن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الصرف في هذه الفترة طبقا لمعايير استحقاق المنحة.