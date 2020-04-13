نشأت الديهي: أحد عناصر "الإخوان" اتهم أيمن نور بالتزوير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني سامي كمال الدين يسخر ويتهم أيمن نور بالتزوير، وأن ما كتبه سامي عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر تغريدة قال فيها "أكيد أيمن واخد دكتوراه في الكورونا، وجه مع دموع السعادة، أو واخدها من روسيا مع أنه لا يعرف روسي ولا روسية، وجه مهرج دكتوراه من غير ماجستير".

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، "طب انشر صورتك في جلسة مناقشة الدكتوراه، ولا أقولك انشر صورة الروب، خليك راجل وانشر على العام"، مشيراً إلى أن الفنان أحمد حمدي إبراهيم متحدثاً عن أيمن نور أعلن خلال المناظرة التي دعي إليها المذكور ولم يحضر أن الدكتوراه مزورة "معلومة مؤكدة" ولم يظهر لدكتوراته المزعومة شهادة حتى الآن وذلك حين طرحت الإعلامية غادة عويس سؤال ما هي علاقة الأخ بفيروس كورونا.

وأكد، أنه وفقاً لما أكده الإخواني سامي كمال الدين والفنان أحمد حمدي إبراهيم فإن المدعو أيمن نور مزور.