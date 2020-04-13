العدل: أوبرت "أنت الأقوى" جاهز للعرض في نهاية الأسبوع على كافة القنوات

كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن استعداده الآن لعمل أوبرت وطني باسم "أنت أقوى.. رسالة مصر للإنسانية"، من توزيع نادر حمدي وألحان عمرو مصطفى، ويشارك فيه نخبة من فناني العالم العربي، أبرزهم محمد منير وسميرة سعيد وكارول سماحة وتامر حسني ووائل جسار وصابر الرباعي.

وشرح العدل: "وائل جسار مبعوتله كاميرا في بيروت، وصابر الرباعي مبعوتله كاميرا في تونس.. جهد غير طبيعي من جهات كثيرة جدا، وسجلت كارول سماحة وسميرة سعيد، وجاري استكمال الأوبرت تباعا".

وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأوبريت يشترك به فنانون وعامة الشعب بكلمات أنت أقوى.

وأوضح العدل أن الأوبرت سيكون جاهزا للعرض مع نهاية الأسبوع، وسيتم عرضه على كافة القنوات الفضائية في توقيت واحد.

وصرح "العدل"، أن فكرة الأوبرت يتم العمل عليها منذ حوالي 10 أيام، ومدته ستكون 4 دقائق.