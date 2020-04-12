الثقافة اليمنية تدين تفجير المليشيا الحوثية قلعة القوباء الأثرية

ادانت وزارة الثقافة اليمنية، اليوم، العمل الإجرامي بحق تراث وحضارة اليمن والذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بتفجير قلعة القوباء الأثرية بمدينة حجة.

وقالت وزارة الثقافة اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية: "إن هذا العمل الإجرامي الذي نفذته المليشيا الحوثية يأتي في محاولة منها لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق وفي تحدي صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

وأضافت الوزارة اليمنية، "أن الأضرار وتدمير التراث الثقافي اليمني هو تدمير للتراث الثقافي الإنساني بشكل عام والذي تشكل اليمن جزءاً هاماً في تكوين هذه الحضارة الإنسانية وعليه فان مسؤولية الحفاظ عليه هي مسؤولية عامة وتتطلب المزيد من الجهود والضغط الحازم والجاد على المليشيا للتوقف عن هذا العبث".

وأكدت الوزارة اليمنية، أن القلعة تعد أحد الشواهد على الحضارة اليمنية العريقة، داعية جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "UNESCO" ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "UNISDR" والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية "ICOMOS" إلى شجب هذه الممارسات الغير أخلاقية التي تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه المباني والآثار التي تقع تحت سيطرتها.

وطالبت وزارة الثقافة اليمنية، بممارسة مزيداً من الضغط على هذه المليشيا للتوقف عن العبث و التدمير الذي طال التراث الثقافي في اليمن.