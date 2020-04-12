شيخ الأزهر: التجمهر في وجه جنازة ورفض دفن المتوفى انتهاك لحرمات الموتى

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التجمهر في وجه جنازة الميت، ورفض دفنه في مقبرة بلده ومسقط رأسه هو انتهاك صريح وغير آدمي لحرمات الموتى التي تعارف عليها كل الناس شرقا وغربا، مؤمنين وغير مؤمنين.

وأضاف "الطيب"، خلال كلمة له، أن من أسوأ الأخلاق وأحطها منزلة استغلال الموت وجثث الموتى للمتاجرة بها في سوق "المصالح" الهابطة، التي يلعن الله المتاجرين بها، وتلعنهم الملائكة، ويلعنهم كل مؤمن يخلص دينه لله تعالى، ولا يرهن ضميره وعقله للعابثين بالأديان والأوطان.

وتابع: "إذ أتحدث إليكم في هذه الأوقات الصعبة من تاريخ الإنسانية، فلثقتي في وعي الشعب المصري وحكمته وحرصه على التوحد والتكاتف، والوقوف صفا واحدا لعبور هذه الأزمة -بإذنه تعالى- في سلام وأمان".

ووجه حديثه للجميع: "المصابون بهذا الوباء والمتضررون بسببه هم جزء منا، وعلينا دعمهم ومعاونتهم، ولكل متوفى في هذه الأيام ولأهله علينا واجب تقديم كل الحقوق الشرعية والاجتماعية، فالمصريون كلهم نسيج واحد وينتمون إلى تراب واحد، نسأل الله العفو والعافية، واللطف فيما جرت به المقادير، آمين يا رب العالمين".