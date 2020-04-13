"تحيا مصر": الانتهاء من إعادة إعمار 1250 منزلا المتضررة من السيول

قال محمد مختار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن عمل الصندوق غير متوقف خلال فترة مواجهة فيروس كورونا، حيث إنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 1250 منزلا ضمن خطة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية في القرى الأكثر احتياجا وخلال الفترة المقبلة سيتم تسليم الأهالي هذه المنازل بعد رفع كفاءتها وإدخال وصلات المياه والكهرباء وغيره لتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين كانوا يعانون في فصل الشتاء من الأمطار وغيره.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الصندوق يشارك وزارة التضامن في تنفيذ البرنامج الخاص بحماية أطفال بلا مأوى وأن كل الدور التي تم تطويرها من خلال الصندوق تخضع دائما لعمليات تطوير ورفع كفاءة للعاملين بها، وتدبير خلال فترة مواجهة فيروس كورونا المواد الخاصة بالنظافة الشخصية للنزلاء في الدور ليتم العمل على كل الفئات المستحقة من خدمات صندوق تحيا مصر من خلال 6 محاور رئيسية هي التنمية العمرانية، الدعم الاجتماعي، الرعاية الصحية، التمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات.