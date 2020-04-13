أستاذ مناعة: العطاء قد يقي الإنسان من الإصابة بكورونا والسرطان

قال دكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، إن دراسات عديدة أجريت على تأثير السعادة والرضا، وكان سببها هو العطاء.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "لما تطلع الفلوس، يجري إفراز الكثير من المواد بالجسم التي تسبب السعادة هرمونات السعادة، ما يقي الإصابة بالعدوى المختلفة مثل فيروس كورونا والأورام السرطانية وغيرها".

وحول الدواء الياباني "أفيجان"، الذي استوردته مصر مؤخرًا لعلاج فيروس كورونا، قال مصباح: "جرى تجربة الدواء الياباني في الصين، واعتماده كعلاج لفيروس كورونا، وهو خطوة رائعة أن نستورده، وكان يستخدم منذ 2014 في علاج الإنفلونزا، ولكنه حقق نتائج رائعة على مستوى علاج مصابي كورونا، وجرى تجربته سريريًا".

وأتم: "هذا الدواء يسرع من شفاء المرضى، ومن ينتقل إلى مراحل التنفس الصناعي، يستطيع العودة إلى التنفس الطبيعي مرة أخرى من خلال استخدامه".