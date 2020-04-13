طالب مصري بروسيا: هناك حوالي 3 آلاف طالب يريدون العودة لمصر

قال إبراهيم البغدادي طالب مصري بروسيا، إن الأعداد في روسيا تتزايد بشكل كبير من فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19، واليوم تم تسجيل 2180 شخصا مصابا، ووصلت الأعداد إلى 15 ألفا و800 شخص، وهو لا يعني التقليل بأنه إذا حدث لأي شخص منا إصابة بالفيروس فلن يتعاملوا معنا بشكل سيئ، والمعاملة معنا هنا بشكل جيد.

وأضاف البغدادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن السفارة المصرية والسفير إيهاب طلعت نصر ورئيس الجالية على تواصل دائم مع الطلبة ويتم الرد علينا، ونقدر أنهم ليس بمقدورهم اتخاذ أي إجراء لذلك أناشد وزيرة الهجرة ووزير الطيران "إحنا خايفين وأهالينا في مصر مرعوبين وعاوزين نرجع".

وتابع أن عدد المصريين في روسيا حوالي من 8 إلى 10 آلاف شخص مصري، لكن من يريدون العودة إلى مصر حوالي 5 آلاف منهم 70 طالبا في المدينة التي يسكن بها، مشيراً إلى أننا نحاول التواصل مع رئيس الجامعة من خلال تقديم طلب له في حالة نزولنا إلى مصر نكمل في الدراسة، فرد علينا مبدأيا بأن الجامعة لن يكون لديها أي رد فعل أو شكوى في حال نزولنا وتوفير الحكومة لنا الطيران "لو الحكومة بتاعتكم وفرت لكم تنزلوا مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا أن أنتو تنزلوا".

وأكد، أن السفارة المصرية في تواصل دائم معنا بشكل كبير، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ونفتخر بكونه رئيسنا، بالإضافة لفخرنا بالباسبور المصري، وأن الروسيين يريدون النزول لمصر لرؤية ما يحدث في مصر والاقتصاد المصري الذي يشهد تطورا دائما، فضلاً عن ارتفاع قيمة الجنيه المصري.