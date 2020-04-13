وزير الأوقاف: الإخوان تستخدم عملاءها لخداع الناس بوسائلها الخبيثة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلا ذريعا وفقدت أي مصداقية لها بعد أن اكتشف الجميع عمالتها وخيانتها لدينها وأوطانها، واستعدادها للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق مطامعها وأغراضها الخبيثة المبنية على الخيانة لأوطانها والعمالة لأعداء الوطن عبر تاريخها الأسود.

وأضاف أن "الجماعة" لجأت بعد فقدان مصداقيتها وانكشاف طبيعتها إلى حيلة أخبث وهي استخدام الأُجراء ليقوموا بما كانت تقوم به من المتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة، بمحاولة إلباس باطلهم ثوب الحق زورا وبهتانا حذو النعل بالنعل، ما يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الأبواق المأجورة لهذه الجماعة الخائنة العميلة، وكذلك من يتبنى فكر هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يروج لأفكارها أو أفكار أبواقها المأجورة وكتائبها الإلكترونية المصنوعة، مع اعتبار الترويج لما ينشره ويبثه أُجراء الجماعة وتروجه عناصرها المجرمة وعملاؤها المأجورن أيضا خيانة وطنية.

ومن جانبها، تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستنهي على الفور خدمة من يثبت نشره أو تبنيه أو ترويجه لأفكار هذه الجماعة الضالة المجرمة.