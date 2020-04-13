الأرصاد: طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين، في القاهرة الكبرى معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس معتدلا نهارا، باردا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة وفي جنوب الصعيد: معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة العظمى 25 الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 21 الصغرى 13

بورسعيد العظمى 21 الصغرى 14

رفح العظمى 23 الصغرى 12

طابا العظمى 24 الصغرى 14

أبو ظبي العظمى 35 الصغرى 26

الدوحة العظمى 28 الصغرى 23